Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı Gaziantep'i gözüne kestirdi!

Karadeniz temsilcisi milli ara öncesi Süper Lig 'de 5'te 5 yapmıştı. Bordo-mavililer serisini sürdürmek istiyor. Abdullah Avcı da liglere ara verilen dönemde kurmaylarıyla birlikte Gaziantep FK 'yı analiz etti. Deneyimli çalıştırıcı rakibin artıları ve eksilerini çıkardı. Oyun planını belirledi. Antrenmanlarda da yaptığı toplantılarla bunu öğrencilerine ezberletti. Başarılı teknik adam bu karşılaşmada 'hızı' ön plana çıkaracak. Oyuncularından da çabuk düşünüp, karar vermelerini istedi.

Abdullah Avcı oyuncularına şu taktiği verdi: "Bu maçta mutlaka savunma arkası koşular istiyorum. Amacımız 10 saniye içinde atağı bitirmek olacak. Savunma topu kazandığında herkes bir an önce pozisyonunu alacak. Oyun hızlı bir şekilde akacak. Tekrar tekrar hücum yaparak rakibi hataya zorlayacağız. Savunmamız da biraz öne çıkacak. Burada yapacağımız erken baskı ile topa sahip olma süremizi yükselteceğiz. Kaleye yaklaştığımızda da şut imkanı olan hiç düşünmeden şansını denesin"