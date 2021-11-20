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Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı Gaziantep'i gözüne kestirdi!

12 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de, açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 13. hafta maçında karşılaşacakları Gaziantep FK'yı analiz etti ve taktiğini belirledi: Ataklarımız 10 saniye içinde bitsin. Çabuk düşünün, kararlı şekilde rakip kaleye gidin.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı Gaziantep'i gözüne kestirdi!

Karadeniz temsilcisi milli ara öncesi Süper Lig'de 5'te 5 yapmıştı. Bordo-mavililer serisini sürdürmek istiyor. Abdullah Avcı da liglere ara verilen dönemde kurmaylarıyla birlikte Gaziantep FK'yı analiz etti. Deneyimli çalıştırıcı rakibin artıları ve eksilerini çıkardı. Oyun planını belirledi. Antrenmanlarda da yaptığı toplantılarla bunu öğrencilerine ezberletti. Başarılı teknik adam bu karşılaşmada 'hızı' ön plana çıkaracak. Oyuncularından da çabuk düşünüp, karar vermelerini istedi.

Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı Gaziantep'i gözüne kestirdi!

Abdullah Avcı oyuncularına şu taktiği verdi: "Bu maçta mutlaka savunma arkası koşular istiyorum. Amacımız 10 saniye içinde atağı bitirmek olacak. Savunma topu kazandığında herkes bir an önce pozisyonunu alacak. Oyun hızlı bir şekilde akacak. Tekrar tekrar hücum yaparak rakibi hataya zorlayacağız. Savunmamız da biraz öne çıkacak. Burada yapacağımız erken baskı ile topa sahip olma süremizi yükselteceğiz. Kaleye yaklaştığımızda da şut imkanı olan hiç düşünmeden şansını denesin"

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