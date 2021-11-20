Sınıra geldi

Trabzonspor'da Gaziantepspor mücadelesi öncesinde Manolas Siopis'in 3 sarı kartı bulunuyor. Başakşehir, Kayserispor ve Beşiktaş mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan tecrübeli orta saha oyuncusu uyarıldı. Abdullah Avcı, 27 yaşındaki futbolcuyu gereksiz karta karşı uyardı. Siopis kart görüp cezalı duruma düşerse Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da Gaziantepspor mücadelesi öncesinde Manolas Siopis'in 3 sarı kartı bulunuyor. Başakşehir, Kayserispor ve Beşiktaş mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan tecrübeli orta saha oyuncusu uyarıldı. Abdullah Avcı, 27 yaşındaki futbolcuyu gereksiz karta karşı uyardı. Siopis kart görüp cezalı duruma düşerse Karagümrük deplasmanında forma giyemeyecek.