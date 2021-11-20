Erce idmanda geçit vermiyor

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda bu hafta kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler antrenmanlarda müthiş bir performans sergiliyor. Şut çalışmasında 27 yaşındaki eldiven harika kurtarışlar yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları da Erce Kardeşler'i alkışlayarak ona destek verdiler.
Uğurcan Çakır'ın yokluğunda bu hafta kaleyi koruyacak olan Erce Kardeşler antrenmanlarda müthiş bir performans sergiliyor. Şut çalışmasında 27 yaşındaki eldiven harika kurtarışlar yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları da Erce Kardeşler'i alkışlayarak ona destek verdiler.