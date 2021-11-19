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TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Sarı'nın Süper Lig'den talipleri artıyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor forması giyen gurbetçi futbolcu Yusuf Sarı sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç futbolcuya Süper Lig'den birçok talibin olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 16:34
TRABZONSPOR HABERLERİ - Yusuf Sarı'nın Süper Lig'den talipleri artıyor!

Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Sarı için Süper Lig ekiplerinin ilgisi artıyor. Haber61'de yer alan habere göre Süper Lig devinin genç oyuncularından Yusuf Sarı için Süper Lig ekiplerinin ilgisi artıyor.

A Milli Takım kadrosuna da çağrılan gurbetçi ismin talipleri arasında Başakşehir, Adana Demirspor, Alanyaspor gibi kulüpler var. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ekstra bir yerli kanat transferi yapılmadan Yusuf'un ayrılmasına kesinlikle izin vermeyeceği öğrenildi. Yönetim, başarılı futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmelerini de hızlandırdı.

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