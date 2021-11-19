TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'den Dorukhan'a: Beşiktaş sen çekil

Fırtına'nın sihirbazı Nwakaeme, sahada sunduğu futbol ziyafetinin dışında normal hayattaki neşeli halleri ile de dikkat çekiyor. Takımın neşe kaynağı olan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, idmanda Dorukhan Toköz'e, "Beşiktaş" diye sesleniyor. Sezon başında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için bedelsiz olarak kadroya katılan Dorukhan ile şut çalışması yapan Nwakaeme, Dorukhan'a, "Beşiktaş, Beşiktaş sen çekil" diye takıldı. Bu anlar gülümsemelere neden oldu.



DURMAK NEDİR BİLMİYOR

Öte yandan Anthony Nwakaeme hırs yaptı. Dün antrenman sonrasında soyunma odasına gitmeyen Nijeryalı futbolcu tam 10 kez tempolu koşu yaptı. Burada da hızını alamayan 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sahada kalarak şut çalışması yapan arkadaşlarına da katıldı. Oldukça neşeli ve hırslı gözüken Nwakaeme'nin bu tavrı görenlere maşallah dedirtti. Oyuncu ile sözleşme uzatma görüşmeleri de devam ediyor.