TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı sırrını böyle açıkladı: Biz de düştük ama...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Soruları da cevaplayan tecrübeli hoca, bugüne kadarki başarılarının en önemli sırrının oyun formasyonundan kopmamak olduğunu belirterek, "Takım golü yiyor formasyona devam ediyor, atıyor devam ediyor. Bizi ayakta tutan şey formasyon. 5 maçta düştük ama kalkarak devam ettik" dedi. Avcı, Gaziantep maçında tribünlerin tamamen dolmasını istediğini de belirterek, "Taraftar bizim için güç. Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum edecek. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar, düştüklerinde kaldırsınlar. Gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz ve sonunda horonu beraber oynayacağız" şeklinde konuştu.



SAHADA PES ETMEYEN BİR TAKIM OLDUK

Avcı, sezona başlarken, "İyi ki Trabzonspor var" denilen bir oyun oynatacaklarını söylediğini hatırlatarak, "Keyif alan ve keyif veren bir takım Trabzonspor. Ve hepsinden önemlisi son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız" ifadesini kullandı. 58 yaşındaki teknik adam, şampiyonluk hasretinin bir baskı oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Geçmişteki yükleri sırtımıza almanın anlamı yok. Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla. Ben daha iyisini nasıl yapabiliriz daha pragmatik sonuç nasıl alabiliriz ona odaklanıyorum."