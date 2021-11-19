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Hazırlıklara 8 eksikle devam

Karadeniz ekibi, pazartesi günü ağırlayacağı Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki idmana milli takımlardan henüz dönmeyen Trondsen, Berat, Uğurcan, Abdülkadir, Yusuf ve Bakasetas ile sakatlığı bulunan Koita ve hasta olan Salih Kavrazlı katılmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Hazırlıklara 8 eksikle devam

Karadeniz ekibi, pazartesi günü ağırlayacağı Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki idmana milli takımlardan henüz dönmeyen Trondsen, Berat, Uğurcan, Abdülkadir, Yusuf ve Bakasetas ile sakatlığı bulunan Koita ve hasta olan Salih Kavrazlı katılmadı.

ORTA-ŞUT ÇALIŞIYORLAR
Öte yandan dünkü antrenmanın ilk bölümünde yer almayan Hüseyin Türkmen ise çalışma sona erdikten sonra sahaya çıkarak hafif tempolu koşu gerçekleştirdi. Bordo- mavililer antrenmanın ilk bölünde koşu çalışması yaparken ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma ve şut çalışması yapıldı. Kanat ortaları üzerine taktik provalar denendi. Çalışmalar bugünkü idmanla devam edecek.

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