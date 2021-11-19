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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç detayı! 6 maçta...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un göreve gelmesinden bu yana çıktığı 6 derbide galibiyet sevinci yaşayamadı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 15:03
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç detayı! 6 maçta...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç detayı! 6 maçta...

Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı çıkış mücadelesi olarak görüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un göreve geldiği günden bu yana takım 6 derbide galibiyet yüzü göremedi. 4 kez de berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç detayı! 6 maçta...

Derbi öncesi dikkat çeken bir başka ayrıntı da Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan ya da Galatasaray galibiyeti yaşayan bir isim bulunmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç detayı! 6 maçta...

Her sezon sil baştan kadro yapan Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Galatasaray'a karşı en çok forma giyen isim dört defa ile Altay Bayındır. Ancak milli kaleci sakatlığı sebebiyle bu maçta oynamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç detayı! 6 maçta...

Takımın tecrübeli isimlerinden olan Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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