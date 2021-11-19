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Fabiano Santacroce'den Hamsik'e övgü! "Müthiş bir zeka ve zerafeti var"

Hamsik’in Napoli’den eski takım arkadaşı Santacroce, Slovak yıldızı yere göğe sığdıramadı: 17 yaşında bile uzmandı. Müthiş bir zeka ve zerafeti var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Fabiano Santacroce'den Hamsik'e övgü! "Müthiş bir zeka ve zerafeti var"

Napoli'nin Brezilya asıllı eski stoperi Fabiano Santacroce, Trabzonsporlu Marek Hamsik ile ilgili konuştu. Santacroce, Slovak futbolcuya methiyeler dizdi. Hamsik daha 17 yaşındayken beraber Napoli'de oynadıklarını hatırlatan Santacroce, "Marek daha 17 yaşındayken bile uzman bir oyuncuydu. Alışılmışın dışında bir zeka ve zerafeti vardı. Üstelik saha dışında da harika bir insan, hala iletişim halindeyiz. Birbirimizden çok sık haber aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan tecrübeli futbolcu Hamsik, dünkü antrenmanda takımdan ayrı koştu. Trabzon'a izni olmasına rağmen bir gün erken gelen oyuncu milli maçta sakatlık geçirmişti. Hamsik'in durumunun iyi olduğu, pazartesi günkü Gaziantep FK karşılaşmasında takımda yer alabileceği kaydedildi.

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