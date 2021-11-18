Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko bombası!

Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor, en ciddi çabayı kanat takviyesi için gösteriyor.
Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor, en ciddi çabayı kanat takviyesi için gösteriyor.
Bordo-mavililer, çapraz bağları kopan Gervinho'nun yerine çok kaliteli bir isim almayı hedefliyor.
Şampiyonluk yarışında işi şansa bırakmak istemeyen yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği Edin Visca ve Cristian Tello konusunda düğmeye basmıştı.
Yeni Asır'ın haberine göre; tecrübeli hoca, iki yıldızdan birini mutlaka kadroda düşünürken, listeye Andriy Yarmolenko dahil edildi.
West Ham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı kanadın, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.