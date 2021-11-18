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Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko bombası!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30 puanlı lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililerde gündem ise Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko. Tecrübeli futbolcu menajerler tarafından Fırtına'ya önerildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 07:08
Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko bombası!

Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor, en ciddi çabayı kanat takviyesi için gösteriyor.

Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko bombası!

Bordo-mavililer, çapraz bağları kopan Gervinho'nun yerine çok kaliteli bir isim almayı hedefliyor.

Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko bombası!

Şampiyonluk yarışında işi şansa bırakmak istemeyen yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelik verdiği Edin Visca ve Cristian Tello konusunda düğmeye basmıştı.

Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko bombası!

Yeni Asır'ın haberine göre; tecrübeli hoca, iki yıldızdan birini mutlaka kadroda düşünürken, listeye Andriy Yarmolenko dahil edildi.

Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko bombası!

West Ham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı kanadın, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

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