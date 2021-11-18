Trabzonspor'dan transferde Andriy Yarmolenko bombası!

Yeni Asır'ın haberine göre; tecrübeli hoca, iki yıldızdan birini mutlaka kadroda düşünürken, listeye Andriy Yarmolenko dahil edildi.

West Ham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı kanadın, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildiği öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.