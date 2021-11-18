SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

Süper Lig'de ilk 12 haftanın sonunda en yakın rakibine attığı 7 puanlık farkla zirvede bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da keyifler yerinde.
5 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer'de Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo'dan flaş bir transfer önerisi geldi.
Çin Ligi'nin ikinci yarısının ekonomik kriz nedeniyle ertelenmesi üzerine Hugo, Brezilya'nın Santo Andre takımında beraber futbola başladığı yakın arkadaşı Ricardo Goulart'ı önerdi.