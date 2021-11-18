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SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

Spor haberi... Süper Lig'de 12 hafta geride bırakılırken, 5 Ocak tarihinde açılacak olan ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala ekipler temaslarını sıklaştırmış durumda. Birçok isimle görüşme halinde olan lider Trabzonspor için de birçok isim yazılıp çizilirken, 30 yaşındaki savunmacı Vitor Hugo'dan flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:50
SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

Süper Lig'de ilk 12 haftanın sonunda en yakın rakibine attığı 7 puanlık farkla zirvede bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da keyifler yerinde.

SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

5 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavililer'de Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo'dan flaş bir transfer önerisi geldi.

SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

Çin Ligi'nin ikinci yarısının ekonomik kriz nedeniyle ertelenmesi üzerine Hugo, Brezilya'nın Santo Andre takımında beraber futbola başladığı yakın arkadaşı Ricardo Goulart'ı önerdi.

SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

Çok yakın arkadaşı olan Goulart'ın kariyerini tamamlamadan önce mutlaka Avrupa'da oynamak istediğini, son 5-6 yıldır Çin'de olduğu için zaten çok büyük rakamlar kazandığını anlattı.

SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

Trabzonspor'a gelmesi durumunda çok faydalı olacağından bahsetti.

SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

Asıl mevki Bakasetas gibi forvet arkası olan Goulart ayrıca Gervinho'nun yokluğunda kanatta da forma giyebilecek golcü bir oyuncu.

SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

Bu sezonda da Guangzhou formasıyla 13 maçta attığı 7 golle dikkat çekti.

SPOR HABERİ - Vitor Hugo'dan Trabzonspor yönetimine transfer önerisi!

RICARDO GOULART KİMDİR?
Guangzhou FC takımında Forvet mevkinde forma giyen Ricardo Goulart, 05 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 80 kilo olan Ricardo Goulart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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