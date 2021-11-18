SPOR HABERİ - Trabzonspor Gaziantep FK'ya bileniyor!

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma koşusu, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Geçiş çalışmaları ile devam eden antrenman şut ve sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İşte antrenmandan kareler...