Trabzonspor'da milli gurur

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve play off oynama hakkı kazandı. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Berat Özdemir, Milli Takım’ın başarısında kritik rol oynadılar.
Türkiye, ay-yıldızlıların Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off vizesi almasıyla büyük sevinç yaşarken bu başarıda Trabzonsporlu oyuncuların önemli pay sahibi olması da camiayı ayrıca mutlu etti. Karadeniz temsilcisinin kalecisi Uğurcan Çakır, ön liberosu Berat Özdemir ve hücum oyuncusu Abdülkadir Ömür, kritik randevuda ilk 11'de sahaya çıktılar. Üzerlerine d üşen görevi başarıyla yerine getirdiler.