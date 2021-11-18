"Kan bağı var"

BEŞİKTAŞ MAÇI BİZİM İÇİN SIRADANDI
"Beşiktaş karşılaşması bence bizim için normal bir maçtı. Ama golün son dakikada gelmesi bizi ekstra mutlu etti. Çünkü son dakika golleri her zaman ayrıdır. Hangi takıma karşı olursa olsun bu böyledir. Derbi maçı olması da bizi çok ayrı mutlu etti. Bizim için de özel bir gündü, deplasmanda oynamak daha keyifli oldu. Çünkü karşınızda bir 11 var, tribünde ise 30-40 bin kişi size karşı kazanmak için her şeyi yapıyor. O yüzden bizim için sıradan bir maçtı. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz."
SADECE G.ANTEP'E KARŞI OYNUYORUM
Erce Kardeşler keyifli röportajda espriler yapmayı da ihmal etmedi. Uğurcan Çakır, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü için Gaziantepspor'a karşı oynayacak olan Erce Kardeşler şöyle konuştu: En son geçen sezon Gaziantep maçında oynamıştım. Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım galiba.
KARA ÇIKARMAM
"Hocamız şans verirse ilk defa içerdeki bir lig maçına 11'de başlayacağım. Bunun heyecanı var. Kendimi hazır tutuyorum. İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam. Umarım galibiyet serimiz sürer."