Haberler Trabzonspor "Kan bağı var"

"Kan bağı var"

Erce Kardeşler antrenman öncesi basının karşısına geçti. Başarılı eldiven “Takım içinde sanki kan bağı var. Milli Takıma gidenleri özlüyoruz” ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
"Kan bağı var"
Karadeniz ekibinin kalecisi Erce Kardeşler, başarılarının altında yatan sırrı açıkladı. 27 yaşındaki eldiven "Sabahları tesise geliyoruz. 4-5 birlikteyiz. İdman bitiyor, oturup sohbet ediyoruz. Sanki takım arkadaşlarımızla aramızda kan bağı var. O kadar samimiyiz. Milli Takım'a gidenleri özlüyoruz. Abdülkadir'i, Uğurcan'ı, Berat'ı, Yusuf'u özledik. Yabancı arkadaşlarımızı da özledik. Böyle olduğunda takım arkadaşınız da saha içinde sizin için mücadele ediyor" dedi. Erce Kardeşler şöyle konuştu: Sanıyorum küçüklüğümde bilinçaltımda bir Trabzonspor sevdası varmış, çok fazla seviyorum burayı, şehri ve kulübü. İnşallah böyle devam eder ve uzun yıllar burada forma giyebilirim."

BEŞİKTAŞ MAÇI BİZİM İÇİN SIRADANDI

"Beşiktaş karşılaşması bence bizim için normal bir maçtı. Ama golün son dakikada gelmesi bizi ekstra mutlu etti. Çünkü son dakika golleri her zaman ayrıdır. Hangi takıma karşı olursa olsun bu böyledir. Derbi maçı olması da bizi çok ayrı mutlu etti. Bizim için de özel bir gündü, deplasmanda oynamak daha keyifli oldu. Çünkü karşınızda bir 11 var, tribünde ise 30-40 bin kişi size karşı kazanmak için her şeyi yapıyor. O yüzden bizim için sıradan bir maçtı. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz."

SADECE G.ANTEP'E KARŞI OYNUYORUM

Erce Kardeşler keyifli röportajda espriler yapmayı da ihmal etmedi. Uğurcan Çakır, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü için Gaziantepspor'a karşı oynayacak olan Erce Kardeşler şöyle konuştu: En son geçen sezon Gaziantep maçında oynamıştım. Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım galiba.

KARA ÇIKARMAM

"Hocamız şans verirse ilk defa içerdeki bir lig maçına 11'de başlayacağım. Bunun heyecanı var. Kendimi hazır tutuyorum. İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam. Umarım galibiyet serimiz sürer."

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