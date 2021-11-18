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Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı: Böyle devam çocuklar!

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, milli ara sonrası idmanda öğrencileriyle konuştu. Usta hoca kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti. Abdullah Avcı "Bugüne nasıl geldiysek bundan sonra da aynı güçlü mantalite ile sahada olacaksınız" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı: Böyle devam çocuklar!
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Trabzonspor, milli ara öncesinde 5'te 5 yaparak liderliğin keyfini sürüyordu. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı da konsantrasyon kaybına karşılık öğrencileriyle kısa toplantılar yapıyor. Usta çalıştırıcı dünkü antrenmanda da bir konuşma gerçekleştirdi. Abdullah Avcı "Kaldığımız yerden aynı motivasyonla devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da aynı mantalite ile sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Herkesten yeniden lige odaklanmasını istedi.

Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı: Böyle devam çocuklar!

HIZ VE YARDIMLAŞMA

Abdullah Avcı, motivasyon konuşması haricinde taktik yönden de öğrencilerine seslendi. Başarılı çalıştırıcı bordo-mavili oyuncuları "İsabetli pas bizim için çok önemli. Topun kıymetini iyi bilin. Topu hızlı şekilde çevirin. Rakibi ancak bu şekilde eksik yakalayabiliriz. Herkes saha içinde birbiriyle yardımlaşsın. Takım yardımlaşmasını geçmiş maçlardaki gibi yapmaya devam edeceğiz. Top kayıplarına dikkat edin. 1 saniye bile çok önemli. Planımız, sistemimiz değişiyor" sözleriyle uyardı.

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