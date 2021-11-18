16 futbolcu ile antrenman

Fırtına, Pazartesi günü Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana Milli Takımda olanlar ve sakatlar hariç 16 futbolcu katıldı. Avcı eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte Gaziantepspor maçının taktik çalışmalarını da yaptıracak.
Fırtına, Pazartesi günü Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana Milli Takımda olanlar ve sakatlar hariç 16 futbolcu katıldı. Avcı eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte Gaziantepspor maçının taktik çalışmalarını da yaptıracak.