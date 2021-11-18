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16 futbolcu ile antrenman

Fırtına, Pazartesi günü Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana Milli Takımda olanlar ve sakatlar hariç 16 futbolcu katıldı. Avcı eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte Gaziantepspor maçının taktik çalışmalarını da yaptıracak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
16 futbolcu ile antrenman
Fırtına, Pazartesi günü Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana Milli Takımda olanlar ve sakatlar hariç 16 futbolcu katıldı. Avcı eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte Gaziantepspor maçının taktik çalışmalarını da yaptıracak.
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