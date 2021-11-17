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Trabzonspor'un transfer listesinde yeniden 1 numara Azarovi!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, transfer rotasını eski gözdesine kırtı.Yaz döneminde Dinamo Batumi’nin işi yokuşa sürmesi nedeniyle alınamayan 19 yaşındaki sol bek, Gürcistan’da bir kez daha izlendi. Son kararı Avcı verecek. İşte detaylar... | Ts haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'un transfer listesinde yeniden 1 numara Azarovi!

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği İrakli Azarovi'nin bir kez daha izlendiği ortaya çıktı. Bordo-mavili ekibin futbolcu izleme komitesinin Gürcistan'ın İsveç'i 2-0 yendiği maça 11'de başlayan 19 yaşındaki sol bek hakkında hakkında raporlar tuttuğu ifade edildi. Dinamo Batumi kulübü yönetiminin sezon başında sürekli fiyat artırması nedeniyle bu transferden vazgeçen Trabzonspor yönetim kurulunun, teknik ekibe sunulacak rapor sonucunda 1.79 boyundaki savunmacı için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı netlik kazanacak.

Trabzonspor'un transfer listesinde yeniden 1 numara Azarovi!

BRADARIC VE PELLEGRINI
Yaz transfer döneminde scout ekibi, Azarov için "İnanılmaz bir potansiyeli var. Kadromuza katabilirsek büyük bir iş başarırız" şeklinde görüş bildirmiş ve bunun üzerine harekete geçilmişti. Bu konuda teknik ekibin kararına göre yeniden Gürcü ekibinin kapısı çalınabilir. Ancak yönetim, sol bek için Lille'nin 21 yaşındaki Hırvat sol beki Bradaric ve Juventus'un 22 yaşındaki İtalyan sol beki Luca Pellegrini'nin yanı sıra Sivassporlu Uğur Çiftçi ile de görüşüyor. Ayrıca Yunanistan ve Polonya'da da sol bek arayışı sürüyor.

Trabzonspor'un transfer listesinde yeniden 1 numara Azarovi!

HER YERDE OYNUYOR
Sol bek dışında orta saha ve ön liberoda da görev yapabilen Azarovi, alt kategorilerde 30 kez Gürcistan Milli Takımı'nda oynadı. A Milli Takım'da da 6 kez yer alan oyuncunun Batumi kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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