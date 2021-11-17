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Trabzonspor'a Bruno Peres müjdesi! Çalışmalara başladı

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da zorlu mücadele öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Bruno Oeres de takımla birlikte çalışlmalara başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:19
Trabzonspor'a Bruno Peres müjdesi! Çalışmalara başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmana tedavileri devam eden Koita ve Hüseyin Türkmen ile hasta olan Salih Kavrazlı da katılmadı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolculardan Trondsen, Siopis ve Cornelius'un bu akşam, Hamsik'in yarın, Bakasetas, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Berat Özdemir'in cuma günü takıma katılacağı belirtildi. Sakatlığı sona eren Peres, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda hız ve dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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