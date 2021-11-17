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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Visca'yı takasla bitirecek! İşte o isim...

Süper Lig'in ilk 12 haftasında topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Gervinho'nun sakatlanıp sezonu kapatmasıyla sağ kanat arayışlarına hız veren bordo-mavililerde rota yeniden Edin Visca'ya çevrildi. Trabzonsporlu yöneticiler, Başakşehir'le görüşmelere başlarken, İstanbul ekibinin yöneticileri ise Boşnak yıldıza karşılık Trabzonspor'dan o ismi istedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:53
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Visca'yı takasla bitirecek! İşte o isim...

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen Trabzonspor şimdiden eksik bölgeler için girişimlere hız verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Visca'yı takasla bitirecek! İşte o isim...

Transferde öncelikli bölgelerden birisi de sağ kanat. Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Visca'yı takasla bitirecek! İşte o isim...

Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Visca'yı takasla bitirecek! İşte o isim...

Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutuma karşısında yumuşadığı öne sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Fırtına'nın ele avuca sığmaz ismi Yusuf Sarı'yı talep ettiklerini dile getirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Visca'yı takasla bitirecek! İşte o isim...

A Milli Takıma da seçilen Yusuf'un gitmesine bordo-mavili kurmayların sıcak baktığı, bu müthiş takasın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği ifade edildi. 2020 yılından bu yana Trabzonspor formasını giyen 22 yaşındaki Yusuf Sarı'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Visca'yı takasla bitirecek! İşte o isim...

Bu sezon 9 lig maçında 282 dakikada görev yapan genç kanat oyuncusu 1 gol kaydetti. 31 yaşında olan Edin Visca ise bu sezon Başakşehir'de 12 lig maçına çıktı, 2 gol attı, 8 de asist yaptı.

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