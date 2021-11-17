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Seri devam etmeli

Geçen sezon 29’uncu haftada Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduktan sonra kaybetmeyen Fırtına, 253 gündür boyun eğmiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Seri devam etmeli
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep'i konuk edecek Trabzonspor, 8 Mart'tan bu yana sahasında yenilmedi. Ligde 12. haftayı 30 puanla lider kapatan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yolundaki bir engeli geride bırakmak istiyor. Geçen sezon 29. haftada sahasında Alanyaspor'a 3-1 yenildikten sonra mağlubiyet yaşamayan Fırtına, 253 gündür hiçbir rakibine 3 puan vermedi. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.
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