Seri devam etmeli

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep'i konuk edecek Trabzonspor, 8 Mart'tan bu yana sahasında yenilmedi. Ligde 12. haftayı 30 puanla lider kapatan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yolundaki bir engeli geride bırakmak istiyor. Geçen sezon 29. haftada sahasında Alanyaspor'a 3-1 yenildikten sonra mağlubiyet yaşamayan Fırtına, 253 gündür hiçbir rakibine 3 puan vermedi. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.