Avcı savunmayı topladı

Lider Trabzonspor, sezon başında savunmada güven vermiyordu. Bu konuda birçok eleştiri alan bordo-mavililer, daha sonra bu sorunu. Fırtına, Hatayspor (9) ve Konyaspor'dan (10) sonra 11 ile ligde en az gol yiyen takım olarak öne çıktı.

9 GOL YEMİŞTİ

UEFA Konferans Ligi'nde Roma ve Molde karşılaşmalarından 9 gol yiyen Trabzonspor, ligde 12 haftada kalesinde 11 kez geçit verdi. 3 karşılaşmada ise duvar ördü. Fırtına bu sezon iki maçta 2'şer gol yedi.

24 MAÇTA 52 PUAN

Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında kaybetmedi. Karadeniz devi sonraki 24 deplasman karşılaşmasında 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı. Fırtına müthiş bir seri elde etti.