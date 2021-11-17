15 bin kombine satıldı

Yönetim, TFF'nin 9 Kasım'dan itibaren statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar vermesiyle 2 Kasım'da kombine satışlarına başlamıştı. İlk etapta sadece Passo. com.tr ve Passo mobil uygulamasından satışa sunulan kombineler dünden itibaren Passolig gişelerinden de alınabiliyor. Bordo-mavili kulüp, taraftarlarına "Kombinenizi alın, stadyumdaki heyecana ortak olun" çağrısı yapsa da şu ana kadar 15 bin adet kombine kart satışı yapıldığı öğrenildi. Süper Lig'de 12 hafta itibariyle en yakın rakibine 7 puan farkla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor'da taraftarların kombinelere daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor.