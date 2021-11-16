Trabzonspor'da Erce Kardeşler'e takım arkadaşlarından destek

SON MAÇI GAZİANTEP FK
Süper Lig'de Gaziantep FK maçında kaleyi koruması beklenen Erce Kardeşler, resmi olarak en son 16 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada kalede yer aldı. Söz konusu müsabakanın ardından görev alamayan 27 yaşındaki eldiven, ligde ise son olarak 2 Ekim 2020'de deplasmanda oynanan Gaziantep FK karşısında kaleye geçmişti.
Başarılı eldiven, Süper Lig'de yine bir Gaziantep FK mücadelesiyle sahalara dönmüş olacak.