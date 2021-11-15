Yabancı damgası

Bordo-mavililer yabancı oyuncularnıdan en çok verim aldığı sezonu yaşıyor. Trabzonspor, Süper Lig'de 24 defa fileleri sarsmayı başardı. Ligin en skorer takımı durumunda. Bu gollerin 21'i yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 21 gol kaydettiler. Karadeniz temsilcisinde yerliler adına atılan 2 golü Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür filelere yolladı. 1 de rakibin kendi kalesine golü bulunuyor.

YUNANİSTAN'A YAKIN TAKİP

Trabzonspor'un scout ekibi milli arada yurt dışında karşılaşmalar seyretmeye devam ediyor. Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'in performansları ve şehre çabuk adapte olmaları sebebiyle Yunanistan Milli Takımı yakın takipte. Scout ekibi dün Yunanistan'ın Kosova maçını izledi. Bugün Polonya-Macaristan maçını takip edecekler.