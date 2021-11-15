TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Tello müjdesi! Ödenecek rakam...

Kulübün yetkilendirdiği menajer Betis'e Tello hakkındaki tasarruflarını sordu. "Satış listesinde" cevabını aldı. Betis sezon sonu onu bedelsiz bırakmak yerine devre arasında belli bir miktar kazanarak yolları ayırmayı planlıyor.

TAPUSUYLA GELECEK Trabzonspor, Cristian Tello için hem Real Betis hem de Barcelona ile temasta. Bordomavililer, bu iki kulübe toplamda 1.5 milyon euro ödeyerek 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine bağlamayı planlıyor.