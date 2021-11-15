TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya Cristian Tello müjdesi! Ödenecek rakam...

Karadeniz temsilcisinde milli arada gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak liderlik koltuğunun keyfini süren bordo- mavilileri üzen gelişme Gervinho'da yaşanmıştı.
Karadeniz temsilcisinde milli arada gözler transfere çevrilmiş durumda. Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak liderlik koltuğunun keyfini süren bordo- mavilileri üzen gelişme Gervinho'da yaşanmıştı.
Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Fildişili yıldızın yerine bir takviye yapılacak. Abdullah Avcı'nın yönetime verdiği geniş listenin ilk basamağında Cristian Tello'nun adı yazılı. Sezon başında uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak Real Betis ile birlikte bonservisinin yüzde 25'ine sahip Barcelona'nın inadı kırılmamıştı
ŞARTLAR OLUŞTU
Transferi yatınca Cristian Tello da Real Betis'te kalmıştı. İspanyol kulübünde yine istediği süreleri alamayan ve kontrat yılında olan tecrübeli futbolcu artık çıkış kapısına çok yakın. Trabzonspor, Tello için resmi görüşmeleri gelecek hafta başlatacak ancak bir ön temas gerçekleşti.
Kulübün yetkilendirdiği menajer Betis'e Tello hakkındaki tasarruflarını sordu. "Satış listesinde" cevabını aldı. Betis sezon sonu onu bedelsiz bırakmak yerine devre arasında belli bir miktar kazanarak yolları ayırmayı planlıyor.
TAPUSUYLA GELECEK
Trabzonspor, Cristian Tello için hem Real Betis hem de Barcelona ile temasta. Bordomavililer, bu iki kulübe toplamda 1.5 milyon euro ödeyerek 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine bağlamayı planlıyor.
4 KULÜP PEŞİNDE
Cristian Tello'yu isteyen tek kulüp Trabzonspor değil. Bordomavililerin dışında 3 ekip daha 30 yaşındaki hücum oyuncusunun peşinde. Ancak Tello sezon başından beri kendisine en sıcak yaklaşan Fırtına'da forma giymek istiyor.