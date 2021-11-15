Trabzonspor efsanesi Yattara'dan Mesut Özil yorumu!

"MİLLİ TAKIMDA GENÇLER ÇOK İYİ OYNUYOR"



"Milli takım, Cebelitarık maçında çok iyi oynadı. Gençler çok iyi oynuyor. Yeni teknik direktör gerçekten güzel bir şeylere hazırlanıyor. İnşallah böyle devam edecek. Bu ülkede 80-85, belki 100 milyon insan yaşıyor. Milli takımın bir şeyler göstermesi gerekiyor. Ben de, siz de, herkes de bir şeyler bekliyor. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra EURO 2008'de bir şeyler yapmaya çalıştı. Milli takımın kadrosuna baktığında süper oyuncular var. Herkes milli takımda banko oynuyor fakat bir şeyler göstermiyor. Bu duruma ben de şaşırıyorum. Acaba bir şeyler mi var, takımın üzerinde baskı mı var? Ben onu anlamadım. Belki de bu son maçtan sonra herkes sonunda hakkını verecek."



