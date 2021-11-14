TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Edin Visca ısrarı

Trabzonspor ezeli rakiplerine fark attığı sezonda kusursuz yolculuğunu sürdürmek istiyor. Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine mutlaka bir kanat oyuncusu gelecek. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetime 3 isimden oluşan listesini verdi.
İlk sırada kariyerini Real Betis'te sürdüren Cristian Tello var 30 yaşındaki oyuncu için hem Real Betis ile hem de bonservisinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Barcelona ile temaslar kısa süre içinde başlayacak. Ancak bordo-mavililer tek bir isme saplanıp kalmayacak.
AVANTAJLARI ÇOK
Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı'nın çok istediği bir diğer oyuncu ise eski öğrencisi Edin Visca. Daha önce 3 defa Trabzonspor'un kapısından dönen Boşnak yıldız bu sefer transferinin olumlu sonuçlanmasını istiyor.