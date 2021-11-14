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TRABZONSPOR HABERLERİ: Cornelius önerdi Fırtına'ya geliyor! Andreas Skov kimdir?

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yenilgisiz lideri Trabzonspor, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalacak olan Gervinho'nun yerine takviye yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililer aradığı ismi İtalya'da buldu. Yönetim, Andreas Cornelius'un önerdiği Andreas Skov'u gündemine aldı. Fırtına, bonservisi Bologna'da bulunan 21 yaşındaki futbolcu için teklifini iletecek. Peki Trabzonspor'un transfer gündemindeki Andreas Skov kimdir? İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 13:04
TRABZONSPOR HABERLERİ: Teklif hazırlandı! Gervinho'nun yerine geliyor | Andreas Skov kimdir?

Gervinho'dan sakatlığı nedeniyle uzun süre yararlanamayacak olan bordo-mavililerde yönetim, deneyimli futbolcunun yerine bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Teklif hazırlandı! Gervinho'nun yerine geliyor | Andreas Skov kimdir?

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, Bologna'nın 21 yaşındaki futbolcusu Andreas Skov'un peşine düştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Teklif hazırlandı! Gervinho'nun yerine geliyor | Andreas Skov kimdir?

6 AYLIK TEKLİF YAPILACAK!
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Andreas Cornelius'un önerdiği 21 yaşındaki futbolcu için harekete geçen bordo-mavililer, 6 aylık bir kiralama teklifi ile Bologna'nın kapısını çalacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Teklif hazırlandı! Gervinho'nun yerine geliyor | Andreas Skov kimdir?

ANDREAS SKOV OLSEN KİMDİR?
22 Aralık 1999'da Danimakra'nın Hillerod kentinde dünyaya gelen Olsen, futbola Nordsjalland altyapısında başladı. 2017 yılında Danimarka'nın U18, U19 ve U21 kadrolarında kendine yer bulan genç oyuncu, aynı yıl yetiştiği kulübün formasıyla ilk resmi maçına çıktı. A Takım'a yükseldiği 2017/2018 sezonunda çok fazla dakika bulamasa da, ülkesinin alt yaş takımları adına 18 maçta 6 gole imza attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Teklif hazırlandı! Gervinho'nun yerine geliyor | Andreas Skov kimdir?

2018/2019 sezonu ise Skov Olsen'in çıkış yaptığı dönem oldu. Tüm kulvarlarda 44 kez takımının formasını giyen kanat forvet, 26 gol atıp 6 da asist yaparak dikkatleri topladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Teklif hazırlandı! Gervinho'nun yerine geliyor | Andreas Skov kimdir?

Performansıyla göz dolduran genç futbolcu, 2019 yılında İtalya Serie A'nın yolunu tuttu. Bologna, Andreas Skov'u 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Danimarkalı oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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