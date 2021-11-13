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Trabzonspor'da gündem yeniden Edin Visca! Ara transferde...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer için neredeyse her transfer sezonunda adı geçen Edin Visca, yeniden gündeme geldi. Trabzonsporlu taraftarların, kulüp yönetiminin Edin Visca ile ilgilenip ilgilenmediği merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Edin Visca transferiyle ilgileniyor mu? İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:42
Trabzonspor'da gündem yeniden Edin Visca! Ara transferde...

Trabzonspor taraftarları arasında yakın zamandır en çok konuşulan konu Edin Visca oldu. Hemen her transfer sezonunda ismi Trabzonspor ile anılan oyuncunun bu dönemde yeniden gündeme gelme sebebi ise bordo-mavili takımın bir sağ kanat arayışı içerisinde olması oldu.

Trabzonspor'da gündem yeniden Edin Visca! Ara transferde...

Geçtiğimiz sezon başında da ismi gündeme gelen ancak Başakşehir'in satmaya yanaşmadığı oyuncu için Trabzonspor'un devre arasında bir hamle yapma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

Trabzonspor'da gündem yeniden Edin Visca! Ara transferde...

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Ancak Trabzonspor yöneticileri Visca için her hangi bir hamleleri olmadığını söylerken Başakşehir cephesinden de aynı açıklamalar geldi. İstanbul ekibinin yetkilileri de Visca'nın sembol isimlerden birisi olduğunu ve satış listesinde yer almadığını belirtti.

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