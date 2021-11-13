Trabzonspor'da gündem yeniden Edin Visca! Ara transferde...

Trabzonspor taraftarları arasında yakın zamandır en çok konuşulan konu Edin Visca oldu. Hemen her transfer sezonunda ismi Trabzonspor ile anılan oyuncunun bu dönemde yeniden gündeme gelme sebebi ise bordo-mavili takımın bir sağ kanat arayışı içerisinde olması oldu.

Geçtiğimiz sezon başında da ismi gündeme gelen ancak Başakşehir'in satmaya yanaşmadığı oyuncu için Trabzonspor'un devre arasında bir hamle yapma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.