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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Cristian Tello harekatı! Düğmeye basıldı... (TS spor haberi)

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da transfer çalışmaların son sürat devam ediyor... Sezon başında gündeme gelen 30 yaşındaki yıldız Cristian Tello için yeniden düğmeye basıldı. Fırtına, Real Betis ve Barça ile görüşmesi için yetkili bir menajeri İspanya’ya yolluyor. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Cristian Tello harekatı! Düğmeye basıldı... (TS spor haberi)

Fırtına'da devre arası transfer operasyonu erken başladı... Sezon başında, Peres, Siopis, Hamsik, Gervinho ve Cornelius gibi tecrübeli ve dünya yıldızı isimlere yönelen bordo-mavililer şampiyonluğu istediğini göstermişti. Karadeniz devi kısa vadede bu hamlelerin sonuçlarını aldı ve Süper Lig'de 12. hafta sonunda en yakın rakibi Hatay'a 7, ezeli rakiplerinden G.Saray'a 9, F.Bahçe ve Beşiktaş'a ise 10'ar puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Cristian Tello harekatı! Düğmeye basıldı... (TS spor haberi)

Fırtına sezon sonunda ipi göğüslemek için de devre arasında yapacağı takviyeler için şimdiden kolları sıvadı. İşini şansa bırakmak istemeyen Abdullah Avcı'nın ekibi eksikleri belirledi. Öncelikle gönderilecek isimlerle hem kontenjan hem de bütçe açılması planlanıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Cristian Tello harekatı! Düğmeye basıldı... (TS spor haberi)

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Çaykur Rize karşısında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan 34 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesinin dondurulması bekleniyor. Yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yaşı gereği sahalara formda dönmesi zor gözüken Fildişili'nin yerine düşünülen ilk isim ise sezon başında da gündeme gelen ancak kadroya katılamayan Cristian Tello...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Cristian Tello harekatı! Düğmeye basıldı... (TS spor haberi)

Bonservisinin yüzde 25'i Barcelona'da yüzde 75'i de Real Betis'te olan İspanyol futbolcu için girişimler yeniden başladı. Yönetim, yetkili bir menajeri görüşmeler yapması için İspanya'ya gönderiyor. Önce Betis ardından da Barça ile masaya oturulacak. 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması pazarlıklarda Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.

Yunus Emre SEL

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