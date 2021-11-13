TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Cristian Tello harekatı! Düğmeye basıldı... (TS spor haberi)

Fırtına'da devre arası transfer operasyonu erken başladı... Sezon başında, Peres, Siopis, Hamsik, Gervinho ve Cornelius gibi tecrübeli ve dünya yıldızı isimlere yönelen bordo-mavililer şampiyonluğu istediğini göstermişti. Karadeniz devi kısa vadede bu hamlelerin sonuçlarını aldı ve Süper Lig'de 12. hafta sonunda en yakın rakibi Hatay'a 7, ezeli rakiplerinden G.Saray'a 9, F.Bahçe ve Beşiktaş'a ise 10'ar puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu.

Fırtına sezon sonunda ipi göğüslemek için de devre arasında yapacağı takviyeler için şimdiden kolları sıvadı. İşini şansa bırakmak istemeyen Abdullah Avcı'nın ekibi eksikleri belirledi. Öncelikle gönderilecek isimlerle hem kontenjan hem de bütçe açılması planlanıyor.