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Trabzonspor o kulvarda da lider! Son 5 sezonun...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftası itibarıyla 30 puan toplayan bordo mavililer, lider konumda bulunuyor. Bununla beraber Trabzonspor, yakaladığı istatistiklerle de ön plana çıkıyor. Trabzonspor, 2021-22 Süper Lig sezonu 12. hafta itibarıyla, rakiplerine en fazla puan farkı yapan lider oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:20
Trabzonspor o kulvarda da lider! Son 5 sezonun...

En yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor'un 7 puan önünde 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 5 sezonun en başarılı takımı.

Hürriyet'in haberine göre bordo mavililer aynı zamanda söz konusu periyotta, takipçilerine en fazla puan farkı atan ekip konumunda. Ligde en son 2016-17 sezonunda Medipol Başakşehir, 12. haftayı 30 puanla kapatırken, ikinci sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkı sadece 2 idi.

Sonraki 5 sezonun ilk 12 haftasında en fazla puan toplayan takım, 2018-19'da 27 puana erişen Başakşehir oldu.

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