Trabzonspor o kulvarda da lider! Son 5 sezonun...

En yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor'un 7 puan önünde 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 5 sezonun en başarılı takımı.

Hürriyet'in haberine göre bordo mavililer aynı zamanda söz konusu periyotta, takipçilerine en fazla puan farkı atan ekip konumunda. Ligde en son 2016-17 sezonunda Medipol Başakşehir, 12. haftayı 30 puanla kapatırken, ikinci sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkı sadece 2 idi.

Sonraki 5 sezonun ilk 12 haftasında en fazla puan toplayan takım, 2018-19'da 27 puana erişen Başakşehir oldu.



