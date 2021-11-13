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Galatasaray ve Trabzonspor için İtalyan basınından flaş iddia! Transfer hedefinde Ibrahima Mbaye var

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 2 dev kulübü Galatasaray ve Trabzonspor için İtalyan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Galatasaray ve Trabzonspor, Bologna'da forma giyen sağ bek oyuncusu Ibrahima Mbaye ile ilgileniyor. İşte detaylar... | GS TS transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:39
Galatasaray ve Trabzonspor için İtalyan basınından flaş iddia! Transfer hedefinde Ibrahima Mbaye var

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor, aradığı ismi İtalya'da buldu. Çizme basınında yer alan habere göre iki kulüp de, İtalya'da oynayan o ismi istiyor.

Galatasaray ve Trabzonspor için İtalyan basınından flaş iddia! Transfer hedefinde Ibrahima Mbaye var

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray ve Trabzonspor'un hedefinde bulunan Ibrahima Mbaye, ocak transfer sezonunda kulübü Bologna'ya veda edecek.

Galatasaray ve Trabzonspor için İtalyan basınından flaş iddia! Transfer hedefinde Ibrahima Mbaye var

HOCASI İSTEMİYOR
Öte yandan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Ibrahima Mbaye'ye bu sezon sadece 3 maça kadroda yer verdi ve oyuncu, kulübün geleceğinde düşünülmüyor.

Galatasaray ve Trabzonspor için İtalyan basınından flaş iddia! Transfer hedefinde Ibrahima Mbaye var

IBRAHIMA MBAYE KİMDİR?
19 Kasım 1994'te Senagal'de dünyaya gelen Mbaye, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Galatasaray ve Trabzonspor için İtalyan basınından flaş iddia! Transfer hedefinde Ibrahima Mbaye var

Kariyerine Inter altyapısında başlayan Mbaye, daha sonra Livorno ve Bologna formalarını terletti.

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