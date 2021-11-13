Galatasaray ve Trabzonspor için İtalyan basınından flaş iddia! Transfer hedefinde Ibrahima Mbaye var

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor, aradığı ismi İtalya'da buldu. Çizme basınında yer alan habere göre iki kulüp de, İtalya'da oynayan o ismi istiyor.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray ve Trabzonspor'un hedefinde bulunan Ibrahima Mbaye, ocak transfer sezonunda kulübü Bologna'ya veda edecek.
HOCASI İSTEMİYOR
Öte yandan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Ibrahima Mbaye'ye bu sezon sadece 3 maça kadroda yer verdi ve oyuncu, kulübün geleceğinde düşünülmüyor.