Haberler Trabzonspor Ailesi istese de Lille bırakmıyor

Ailesi istese de Lille bırakmıyor

Ailesi, 24 yaşındaki orta sahanın Trabzon’a gelmesini istiyor. Menajeri Cebeci dün, “Benim Yusuf haberini beğenmem ‘Dönüyor’ diye yorumlandı ama bu doğru değil” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Ailesi istese de Lille bırakmıyor
Lille bırakmıyor 17.5 milyon euro + 1 milyon euro'luk rekor ücretle Fransa'nın Lille takımına giden Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'de 13 haftada toplam 392 dakika şans bulabildi. Trabzon'da yaşayan ailesi, 24 yaşındaki orta sahanın yarım sezonluğuna Trabzonspor'a gelerek şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer almasını istiyor. Menajeri Adem Cebeci'nin Yusuf haberini beğenmesi 'Yeşil ışık' olarak algılanmıştı. Cecebi dün, "Avrupa'dan teklifler var ama Lille, değerini bulmadan Yusuf'u bırakmak istemiyor. Benim de sosyal medyada yapmış olduğum beğeni de 'Trabzonspor'a gelecek' gibi algılandı ancak şu an öyle bir durum yok" diyerek konuyu kapattı.

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Lille'de geçen sezon şampiyonluk yaşayan Yusuf, 2019'da 17.5 milyon euro'ya transfer olduğu Fransız ekibinde toplam 82 maça çıktı. 16 gol, 10 asistlik performans gösterdi.
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