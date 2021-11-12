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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Gervinho ve Fode Koita kararı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30 puanlı lideri Trabzonspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadroya en az 2 takviye planlanırken, yabancı kısıtlamasından dolayı Gervinho’nun sözleşmesi dondurulacak, Fode Koita ise kiralık gönderilecek. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan Gervinho ve Fode Koita kararı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle sol bek ve sağ kanat başta olmak üzere alternatifli bir liste oluşturulurken elde 13 yabancı olması ve yapılabilecek tek transferin 97 doğumlu ya da daha küçük yaşta olması gerekliliği üzerine planlar değişti.

Sabah'ın haberine göre; Sol beke 1997 ve öncesi doğumlu bir oyuncuyu kadroya katma düşüncesi ağır basarken, kanat bölgesine ise transfer yapabilmek için sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesi dondurulacak.

Kanat ve forvette görev alabilecek bir oyuncu da istenirken bunun için gerekli kontenjanın Koita ile açılması hedefleniyor. Gineli forvete Giresunspor ve Çaykur Rize'nin ilgisi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncunun devre arasında kiralanarak transferler için yer açılması amaçlanıyor.

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