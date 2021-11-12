TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Trabzonspor değerlendirmesi!

Futbol oynamayıp kozlarını oynayanlar, iyi futbol oynayanları harcamak için her yola sapmıştır. Bunu en iyi biçimde Abdullah Avcı'nın görev yaptığı zamanlarda Başakşehir'e yapılanlarda gördük. Abdullah Avcı'nın kalitesini göstermesi için şampiyonluğa ihtiyacı olmadığını gördüğümüz gibi.

Büyük harflerle ağlayanlara büyük denilen bir ülkede kurulan tuzakların uzakta olmadığını söylersem kimseye haksızlık etmem. Yarından tezi yok; futbol sosyetesi sepetlerinden çıkardıkları yılanları oynatırsa, birileri hakemleri parmağında oynatırsa, hakemlerin duruma müsait olduğu bir ülkede neyi anlatacağız çocuklara? Her zamanki prodüksiyonları mı? Verilen demeçlerin nefreti şaha kaldıran dönemeçleri işaret ettiğini mi? Alışveriş manzaralarının bol olduğu bir sistemde müşterinin velinimet, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu mu? Yoksa hakem düdükleriyle yılan ıslıklarının kardeş olduğunu mu?