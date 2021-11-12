TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan dikkat çeken Trabzonspor değerlendirmesi!

Bileğinin hakkıyla kazananları tebrik etmek futbolun haysiyetiyse, onları da sezon sonu müsamerelerine bekleriz. Ama ayakları kırıldığı için vurulmak zorunda olan atlarla sistemin çıkarlarına uygun olmayan takımların vurulmasını bir tutamayız. Adalet filmlerinin vizyona girmesini beklerken eski kirli filmleri unutamayız. Şimdiden hatırlatma yapmakta yarar varsa ayrıntıları birleştirip görüntü oluşturmaya da gerek var. Çünkü adalet ve asalet adına yeni bir teori gerçekleştirecek gücü olmayanlar, "çırpınış sirkinde" eski moda cambazlıklarını sürdürüyor.
Not: Şifreler kırılmak içindir!