SPOR HABERİ - Lider Trabzonspor kasasını da dolduruyor

Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, 12. hafta sonunda namağlup lider durumda yer alıyor. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibinde moraller üst düzeyde.

Bordo-mavililer sportif başarılarıyla kasasını da dolduruyor. Maç başı aldığı galibiyet ve beraberlik bonuslarıyla önemli bir ekonomik girdi sağlayan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin TL, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL gelir elde etti. 9 galibiyette 24 milyon 300 bin TL gelir elde eden Karadeniz ekibi, 3 beraberlikle ise 4 milyon 200 bin TL kazandı. Karadeniz ekibi bu sezon toplamda 28 milyon 500 bin TL gelir ederek bu alanda da lider oldu.