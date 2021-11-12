Kontenjan planı

Lider Trabzonspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Takımda 13 yabancı var ve sadece 1997 doğumlu ya da daha küçük bir futbolcu alınabilir. Bu nedenle planlar değişti. Yönetim sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 34 yaşındaki kanat Gervinho'nun sözleşmesini dondurmayı planlıyor. Ayrıca 31 yaşındaki Gineli forvet Koita'ya gelecek kiralık teklifler de değerlendirilecek. Koita'yı Çaykur Rize ve Giresun'un istediği belirtiliyor. Böylelikle kontenjan açılacak ve bir kanat ile bir forvet alınacak.