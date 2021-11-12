Haberler Trabzonspor Kontenjan planı

Kontenjan planı

Lider Trabzonspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Takımda 13 yabancı var ve sadece 1997 doğumlu ya da daha küçük bir futbolcu alınabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
Kontenjan planı
Lider Trabzonspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Takımda 13 yabancı var ve sadece 1997 doğumlu ya da daha küçük bir futbolcu alınabilir. Bu nedenle planlar değişti. Yönetim sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 34 yaşındaki kanat Gervinho'nun sözleşmesini dondurmayı planlıyor. Ayrıca 31 yaşındaki Gineli forvet Koita'ya gelecek kiralık teklifler de değerlendirilecek. Koita'yı Çaykur Rize ve Giresun'un istediği belirtiliyor. Böylelikle kontenjan açılacak ve bir kanat ile bir forvet alınacak.
DİĞER
Can Göktuğ Boz mimar Başak Cengiz'i vahşice öldürdü! Suçtan aile mi sorumlu olmalı?
Bensu Soral'dan aşk dedikodularına olay açıklamalar! Keşke böyle kirletilmese ilişkiler...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor