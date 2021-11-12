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Bir yıl sonra Erce Kardeşler

Cezalı Uğurcan’ın yokluğunda kaleyi devralması beklenen 27 yaşındaki eldiven, Gaziantep FK maçı ile 340 günlük forma hasretini bitirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
Bir yıl sonra Erce Kardeşler
Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğünden sonra gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır, milli aradan sonra oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. 25 yaşındaki eldivenin yokluğunda forma giymesi beklenen takımın ikinci kalecisi Erce Kardeşler, teknik ekibin görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez sahaya çıkacak. Son olarak 16 Aralık 2020'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demir ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki eldiven, daha sonra hiçbir resmi müsabakada şans bulamadı. 1.84 boyundaki kaleci, görev alması durumunda, 340 günlük forma hasretine son verecek. Erce, geçen sezon 1'i lig 1'i kupa olmak üzere 2 maçta görev yapmıştı.
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