TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri

Yusuf'a yönelik yapılan paylaşımda, "Hayallerinin en büyüğü kalbinde duruyor. O da gönül verdiğin bordo-mavi forma ile şampiyonluk hayali. Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan. Beraber yaşayalım sevinçlerin en özelini" denildi.

Bunun üzerine birçok taraftar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Lille'den kiralanmasını istedi. Ancak en dikkat çekici nokta ise bu paylaşımı genç yıldızın menajeri Adem Cebeci ile ağabeyi Cihan Yazıcı'nın beğenmesi oldu.