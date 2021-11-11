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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri

Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 30 puanlı lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Lille forması giyen Yusuf Yazıcı oldu. Yüreğini Koy Ortaya isimli bir taraftar platformu, 24 yaşındaki orta sahaya ‘geri dön’ çağrısı yaptı. Bu paylaşımı genç yıldızın ağabeyi de beğendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri

Yüreğini Koy Ortaya isimli bir taraftar platformunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım, Yusuf Yazıcı fitilini ateşledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri

Yusuf'a yönelik yapılan paylaşımda, "Hayallerinin en büyüğü kalbinde duruyor. O da gönül verdiğin bordo-mavi forma ile şampiyonluk hayali. Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan. Beraber yaşayalım sevinçlerin en özelini" denildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri

Bunun üzerine birçok taraftar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar Lille'den kiralanmasını istedi. Ancak en dikkat çekici nokta ise bu paylaşımı genç yıldızın menajeri Adem Cebeci ile ağabeyi Cihan Yazıcı'nın beğenmesi oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri

Bu hareket ailesi ve menajerinin de geri dönüşü istediği şeklinde yorumlandı. Yönetim ise şu an için böyle bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.

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