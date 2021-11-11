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SPOR HABERİ - Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen kararı! Yeni sözleşme...

Spor haberi... Yönetim, iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Erce, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Murat Cem Akpınar ile yeni sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Hüseyin Türkmen ile de anlaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:39
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