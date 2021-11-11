SPOR HABERİ - Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen kararı! Yeni sözleşme...

Yönetım, iç transfer görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce Erce, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Murat Cem Akpınar ile yeni sözleşme imzalayan bordo-mavililer, Hüseyin Türkmen ile de anlaştı. Trabzonspor ile 2023'e kadar anlaşması bulunan 23 yaşındaki stoper, 4 yıllık yeni sözleşme teklifini önemli oranda kabul etti. Birkaç gün içerisinde resmi anlaşmaların imzalanması bekleniyor.