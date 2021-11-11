Abdullah Avcı dipten aldığı Trabzonspor'u zirveye taşıdı

Süper Lig'in 12. haftasında en yakın rakibi Atakaş Hatayspor'a 7, ezeli rakipleri; G.Saray'a 9, Beşiktaş ve F.Bahçe'ye 10'ar puan fark atan Trabzonspor, resmen tarih yazıyor. Bu başarıda hiç şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı'nın payı çok büyük. 30 puan ile zirvede yer alan Fırtına'da Avcı, dün itibarıyla takımda tam bir yılını doldurdu. 10 Kasım 2020'de göreve gelen ve 2020-21'in 9'uncu haftasında BB Erzurumspor karşılaşmasıyla takımın başında ilk müsabakasına çıkan tecrübeli hoca, Karadeniz devini 8 hafta sonunda 6 puanla 17'nci sıradan devralmıştı. Fırtına Avcı ile sezonu ise 71 puanla 4'üncü tamamladı ve Konferans Ligi'ne katıldı.

17'NCILIKTEN 4'ÜNCÜLÜĞE

Karadeniz devi, söz konusu sezonda Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 32 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, yalnızca 3 müsabakadan mağlup ayrıldı. 2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Fırtına, geride kalan haftada 12 hafta sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer başarılı hoca ile Süper Lig'de iki sezonda toplamda 44 karşılaşmaya çıkarken, bu periyotta 27 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 3 defa yenildi.

BU YIL DERBİ KAYBETMEDİ

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde ezeli rakipleriyle oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi. 2020-21 sezonunda Galatasaray'a ilk maçta 2-0 mağlup olan ve ikinci derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Avcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip, Fenerbahçe'ye de 1-0 kaybetti. Lider Trabzonspor, bu sezon geride kalan 12 haftalık bölümde ezeli rakiplerinin tamamıyla karşılaşırken, bu müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı'lı Trabzonspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken; Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.

247 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 365 günlük dönemde 247 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Bu periyotta 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

SÜPER KUPA'YI KALDIRDI

BORDO-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Karadeniz devi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

PUAN ORTALASI 2.5

30 puanla ilk 12 haftayı lider geçen Fırtına'da Abdullah Avcı inanılmaz bir istatistik elde etti. Geçen sezondan bu yana 44 lig maçına çıkan ve 2.5 gibi süper bir puan ortalaması tutturan Avcı en iyi dönemini yaşıyor.

BU SEZON TEK NAMAĞLUP



Trabzonspor, bu sezon ilk 12 haftada Süper Lig'in tek namağlup takımı oldu. Karadeniz devi, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alırken, en yakın rakipleri Hatayspor ve Konyaspor'un 7 puan önünde bulunuyor.

GÖZÜ ÖNÜNDEKİ 3 MAÇTA

Avcı, Trabzonspor'un başında 26 maçlık kaybetmeme rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam etmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer milli ara sonrasında Gaziantep FK ve Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Fırtına bu iki maçta da yenilgi yaşamazsa Avcı rekorunu egale edecek, bir sonraki hafta Adana Demir karşısına da rekorunu geliştirmek için çıkacak.

300 GÜN KAYBETMEDİ!

Son olarak Beşiktaş'ı devirip zirvede rahatlayan ve önemli bir virajı kayıpsız dönen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı aslında bu istatistiklere alışık... Şu anda da Trabzonspor'un 24 maçlık kaybetmeme istatistiğinden sonra yakın zamanda en uzun yenilmezlik serisine sahip olan isim yine Avcı. Tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir döneminde 20 Mart 2016 ile 14 Ocak 2017 arasında tam 300 günde çıktığı 26 sınavı kaybetmemişti.