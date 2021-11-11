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Abdulkadir Parmak’a hayranım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Ligde senin pozisyonunda oynayan oyuncular arasında en beğendiğin kim?'' sorusunu yanıtlayan Kavlak, "Abdulkadir Parmak. Oyun stilini çok beğeniyorum. Cesur, ikili mücadelelere giriyor" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Abdulkadir Parmak’a hayranım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Ligde senin pozisyonunda oynayan oyuncular arasında en beğendiğin kim?'' sorusunu yanıtlayan Kavlak, "Abdulkadir Parmak. Oyun stilini çok beğeniyorum. Cesur, ikili mücadelelere giriyor" dedi.
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