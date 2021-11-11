Abdulkadir Parmak’a hayranım

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Ligde senin pozisyonunda oynayan oyuncular arasında en beğendiğin kim?'' sorusunu yanıtlayan Kavlak, "Abdulkadir Parmak. Oyun stilini çok beğeniyorum. Cesur, ikili mücadelelere giriyor" dedi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Ligde senin pozisyonunda oynayan oyuncular arasında en beğendiğin kim?'' sorusunu yanıtlayan Kavlak, "Abdulkadir Parmak. Oyun stilini çok beğeniyorum. Cesur, ikili mücadelelere giriyor" dedi.