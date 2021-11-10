Trabzonspor'da planlar değişti! Edgar Ie ve Djaniny...

Trabzonspor'un Gineli stoperi Edgar Ie ve Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny, Afrika Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyecekler.
Bu nedenle bordo-mavililer, iki futbolcusundan 1 ay süreyle yararlanamama durumuyla karşı karşıya. Teknik direktör Abdullah Avcı da ara transfer dönemi için yapılan çalışmaları Edgar ve Djaniny üzerinden şekillendirdi.
Deneyimli hocanın yönetimden savunma ve forvete takviye istediği belirtildi. Afrika Kupası 9 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2022'de oynanacak final maçıyla son bulacak.