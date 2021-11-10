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Trabzonspor'da Ekuban geri mi dönüyor? Son karar Abdullah Avcı'nın

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 12 haftada 9 galibiyet 3 beraberlik ile 30 puan toplayan Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililerde Ekuban iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:32
Trabzonspor'da Ekuban geri mi dönüyor! Son karar Abdullah Avcı'nın

Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalya'da bekleneni veremedi.

Trabzonspor'da Ekuban geri mi dönüyor! Son karar Abdullah Avcı'nın

Caleb Ekuban, Trabzonspor'daki günlerinden çok uzakta bir oyun sergiledi. 9 müsabakada ter döken Ganalı hücumcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.

Trabzonspor'da Ekuban geri mi dönüyor! Son karar Abdullah Avcı'nın

Afrika basınında yer alan haberde, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın Ekuban'ı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermeye planladığı yazıldı.

Trabzonspor'da Ekuban geri mi dönüyor! Son karar Abdullah Avcı'nın

Ekuban için son kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'da Ekuban geri mi dönüyor! Son karar Abdullah Avcı'nın

"ZAMANLAMASI YANLIŞ"

Abdullah Avcı, Ekuban'ın transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekuban ayrıldı, ona hayırlı olsun. Buraya hizmet etmiştir, faydalı olmuştur. Bir sene sonra mukavelesi bitecekti ve kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış olmuştur. Bunu da kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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