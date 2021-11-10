Trabzonspor'da Ekuban geri mi dönüyor? Son karar Abdullah Avcı'nın

Ekuban için son kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 'da olduğu iddia edildi.

"ZAMANLAMASI YANLIŞ"

Abdullah Avcı, Ekuban'ın transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekuban ayrıldı, ona hayırlı olsun. Buraya hizmet etmiştir, faydalı olmuştur. Bir sene sonra mukavelesi bitecekti ve kulübe para kazandırmıştır ama zamanlaması yanlış olmuştur. Bunu da kendisiyle paylaştığım için burada paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.