TRABZONSPOR HABERİ: Zirve Uğurcan Çakır’ın! İşte o sıralama... (TS spor haberi)

Türkiye'nin en değerli futbolcusu 19.1 milyon euro'luk değeriyle Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır. 25 yaşındaki eldivenin ardından ikinci sırada 15.9 milyon euro ile Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Pjanic yer alırken, onu 15.8 milyon euro'luk değeriyle Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır izledi.



İŞTE İLK 5:



Uğurcan: 19.1 milyon euro

Pjanic: 15.8 milyon euro

Altay: 15.8 milyon euro

İrfan Can: 13.4 milyon euro

Marcao: 13 milyon euro