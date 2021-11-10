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TRABZONSPOR HABERİ: Zirve Uğurcan Çakır’ın! İşte o sıralama... (TS spor haberi)

Süper Lig'de zirvede bulunan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, değeriyle dikkat çekiyor... Türkiye'nin en değerli futbolcusu 19.1 milyon euro'luk değeriyle Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır. İşte ilk 5 sıralaması... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Zirve Uğurcan Çakır’ın! İşte o sıralama... (TS spor haberi)

Türkiye'nin en değerli futbolcusu 19.1 milyon euro'luk değeriyle Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır. 25 yaşındaki eldivenin ardından ikinci sırada 15.9 milyon euro ile Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Pjanic yer alırken, onu 15.8 milyon euro'luk değeriyle Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır izledi.

İŞTE İLK 5:

Uğurcan: 19.1 milyon euro
Pjanic: 15.8 milyon euro
Altay: 15.8 milyon euro
İrfan Can: 13.4 milyon euro
Marcao: 13 milyon euro

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