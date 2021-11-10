Şampiyonluk sesleri

Spor Toto Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor'un taraftarının bu sezon şampiyonluğa inancı tam. Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon yenilmeyen Karadeniz devinin, şampiyonluk adaylarından G.Saray'a 9, Beşiktaş ve F.Bahçe'ye de 10'ar puan fark atması Trabzon'da 7'den 70'ye herkesi mutlu etti. Taraftarlar, sezon sonunda takımlarının şampiyon olacağına yürekten inanıyor.



KARAMAN: BÜTÜN ŞEHİR KENETLENDİ



Kent meydanında ayakkabı boyacılığı yapan Şenol Karaman, şampiyonluğa gönülden inandıklarını belirterek, "Kesinlikle, 'bu sene, o sene' diyoruz. Bütün şehir kenetlenmiş durumda. Bakasetas bile 30 yıldır Trabzonluymuş gibi top oynuyor. Yatıyoruz Trabzonspor, kalkıyoruz Trabzonspor. Her yeri Trabzonspor forması ve atkısıyla süsledim. İnanıyoruz. Bu sene şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



KORKMAZ: TRABZONSPOR AŞK GİBİDİR



Pastane çalışanı Zeki Korkmaz en son, kendisinin doğduğu yıl Trabzon'un şampiyon olduğunu aktararak, "Bir problem yaşamazsak inşallah bu sene, o sene olacak. Bazen eskilere takılıyoruz. Onlara takılmazsak, birlik ve beraberlik içinde bu sene ipi göğüsleyeceğiz. Trabzonspor anlatılmaz, yaşanır. Kalp atışı, aşk gibidir. Aşık olduğunda insan nasıl heyecanlanırsa Trabzon bizde öyledir" diye konuştu.



AYDIN: BENİM SEVDAM



Balıkçı Gökmen Aydın, takımın her alanda iyi yolda olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Futbolcu kardeşlerimizin de inşallah bu sene şampiyonluğu bize yaşatmalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Takım kazanınca mutlu oluyoruz. Trabzonspor demek benim sevdam demektir. Gurur duyuyorum takımımla. Trabzonspor kazanınca daha zevkli çalışıyoruz, bize huzur veriyor."



KARAÇOMAK: YÜZÜMÜZ GÜLECEK



Ünsal Karaçomak, şampiyonluğu çok özlediklerini söyledi. Karaçomak, "25 yaşındaki bir adam şampiyonluk göremedi. İnşallah bu sene şampiyonluğu tadacaklar. Faroz Mahallesi bu konuda Trabzon'un başını çeker. Yöneticisiyle, hocasıyla, taraftarıyla bir bütün olacağız. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu kucaklayacağız. 7'den 70'e yüzümüz gülecek" diye konuştu.