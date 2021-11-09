Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün inanılmaz değişimi!

Süper Lig'de 4. haftadaki Galatasaray maçında 37. dakikada oyundan alınan ve performansı nedeniyle yoğun tepkilere maruz kalan Abdülkadir Ömür, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Abdullah Avcı'nın çok şey beklediği isim, bu karşılaşmanın ardından daha çok çalıştı ve formasına yeniden kavuştu.

55 GÜNDE MUHTEŞEM DEĞİŞİM

Zorlu Göztepe maçında Gervinho'nun attığı golün pasını veren genç yıldız, Beşiktaş maçında da kilidi açan isim oldu.

Hamsik'in defansın arkasına attığı topa hareketlenen milli futbolcu, Ersin Destanoğlu'nun yanından topu ağlara gönderdi.

Her fırsatta "Şampiyonluk gelecekse, Abdülkadir gibi futbolcularımızın katkısıyla gelecek" diyen Avcı, Galatasaray maçından sonraki 8 lig karşılaşmasının hepsinde öğrencisine forma verdi.

MİLLİ TAKIM'IN VAZGEÇİLMEZİ OLMAK İSTİYOR

Göztepe deplasmanında 1-0'lık kritik galibiyette şık bir asiste imza atan Abdülkadir, Beşiktaş derbisinde ise ağları havalandırdı. Takımın en kilit oyuncularından biri haline geldi. 22 yaşındaki hücumcunun yeni hedefi; A Milli Takım'da da ilk 11'in vazgeçilmezi olmak.