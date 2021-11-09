Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek harekatı Uğur Çiftçi ve Luca Pellegrini...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek harekatı Uğur Çiftçi ve Luca Pellegrini...

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 30 puanla zirvenin hakimi olan Trabzonspor'da aksayan tek bölge sol bek pozisyonu oldu. Devre arasında bu mevkiyi güçlendirmek isteyen bordo-mavililer bçalışmalarına hız verirken, listesine Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi ve Juvestus'lu Luca Pellegrini'yi ekledi. İşte son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek harekatı Uğur Çiftçi ve Luca Pellegrini...

Süper Lig'de açık ara farkla zirvede yer alan Trabzonspor yönetimi, milli arada hem iç hem dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin ilk hamlesi Sivas'ın sol beki Uğur Çiftçi olacak. 29 yaşındaki savunmacının kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle ilk etapta Yiğido ile masaya oturulacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek harekatı Uğur Çiftçi ve Luca Pellegrini...

Karadeniz devi ayrıca sezon başında çok istemesine rağmen alamadığı Juventus'lu Luca Pellegrini ile de yeniden bir görüşme yapacak. Kulübünde mutsuz olan 22 yaşındaki İtalyan savunmacı bu kez gelmeye sıcak bakabilir.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor