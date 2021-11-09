TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek harekatı Uğur Çiftçi ve Luca Pellegrini...

Süper Lig 'de açık ara farkla zirvede yer alan Trabzonspor yönetimi, milli arada hem iç hem dış transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin ilk hamlesi Sivas 'ın sol beki Uğur Çiftçi olacak. 29 yaşındaki savunmacının kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle ilk etapta Yiğido ile masaya oturulacak.

Karadeniz devi ayrıca sezon başında çok istemesine rağmen alamadığı Juventus'lu Luca Pellegrini ile de yeniden bir görüşme yapacak. Kulübünde mutsuz olan 22 yaşındaki İtalyan savunmacı bu kez gelmeye sıcak bakabilir.