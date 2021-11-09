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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

Süper Lig'in ilk 12 haftasında topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde aldığı galibiyetlerle rakiplerine korku saldı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise 10'ar puan fark atan Fırtına, bu sezon oynadığı derbilerde sadece Galatasaray'a karşı puan kaybı yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

Süper Lig'in ilk 12 haftasında topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde aldığı galibiyetlerle rakiplerine korku saldı. Fırtına, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise 10'ar puan fark attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

EN UZUN GALİBİYET SERİSİ
Ligde son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan lider Trabzonspor, 2021-22'de üst üste 5 galibiyet alan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkinci Hatay ve 9'uncu sıradaki Başakşehir 4'er, daha sonra sıralanan Konya, G.Saray, Alanyaspor, Beşiktaş ve F.Bahçe 3'er maçlık galibiyet serisi yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

FİKSTÜR AVANTAJI
Süper Lig'deki son 5 maçını kayıpsız geçerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini elde eden Trabzonspor'un geride kalan 12 haftada derbileri oynaması ve büyük maçlardan 7 puan çıkarması da büyük bir avantaj. Çünkü rakipleri milli ara sonrası birbirleriyle karşılaşacak. Fırtına kaybetmeden ilerlemesi halinde rakipleriyle aradaki puan farkını devreye kadar 15'in üzerine çıkarabilir. Bordo-mavililer milli ara sonrası Gaziantep'i ağırlayacak, Galatasaray'ın rakibi ise Fenerbahçe.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

AVRUPA'DA İLK 3'TE
Ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, namağlup serileriyle tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Serie A olmak üzere Avrupa'nın beş büyük liginde Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

24 MAÇTA 52 PUAN
Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu periyotta 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı. En son derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını coşturan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesi sonrası bütün istatistikleri alt üst ederek muhteşem bir seri yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

'EN'LERİN TAKIMI
Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde de oynadığı 23 dışı saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana 51 puan ile deplasmanda en fazla puan toplayan, 14 galibiyet ile en fazla kazanan Süper Lig ekibi oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

SADECE ASLAN
İlk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray'a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, yine evinde Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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