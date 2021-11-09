TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

Süper Lig'in ilk 12 haftasında topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde aldığı galibiyetlerle rakiplerine korku saldı. Fırtına, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'a 9, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise 10'ar puan fark attı.
EN UZUN GALİBİYET SERİSİ
Ligde son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan lider Trabzonspor, 2021-22'de üst üste 5 galibiyet alan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkinci Hatay ve 9'uncu sıradaki Başakşehir 4'er, daha sonra sıralanan Konya, G.Saray, Alanyaspor, Beşiktaş ve F.Bahçe 3'er maçlık galibiyet serisi yakaladı.
FİKSTÜR AVANTAJI
Süper Lig'deki son 5 maçını kayıpsız geçerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini elde eden Trabzonspor'un geride kalan 12 haftada derbileri oynaması ve büyük maçlardan 7 puan çıkarması da büyük bir avantaj. Çünkü rakipleri milli ara sonrası birbirleriyle karşılaşacak. Fırtına kaybetmeden ilerlemesi halinde rakipleriyle aradaki puan farkını devreye kadar 15'in üzerine çıkarabilir. Bordo-mavililer milli ara sonrası Gaziantep'i ağırlayacak, Galatasaray'ın rakibi ise Fenerbahçe.