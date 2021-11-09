TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına bu sezon tutulmuyor! Sadece Aslan...

AVRUPA'DA İLK 3'TE

Ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, namağlup serileriyle tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Serie A olmak üzere Avrupa'nın beş büyük liginde Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.

24 MAÇTA 52 PUAN

Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu periyotta 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı. En son derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını coşturan Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesi sonrası bütün istatistikleri alt üst ederek muhteşem bir seri yakaladı.