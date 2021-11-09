TRABZONSPOR HABERLERİ - Böylesi görülmedi! Fırtına istatistikleri altüst etti

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile tam anlamıyla şahlanmış durumda. Karadeniz devi için 2021- 22 sezonunda her şey planladığı şekilde ilerlerken, istatistikler bordo-mavili takımın şampiyonluk yolunda en güçlü aday olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken Fırtına, 9 galibiyet 3 beraberlik alarak 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Karadeniz devi tarihinde en yüksek puan ortalamasına ulaştığı ikinci dönemi yaşıyor. Trabzonspor, en yüksek puan ortalamasına 1995-96 sezonunda 10 galibiyet 2 beraberlikle 32 puan toplayarak inanılmaz bir istatistiğe ulaşmıştı.
EN İYİ İKİNCİ DÖNEMİ
26 sezon sonra en fazla puanı topladığı ikinci dönemi yaşayan Trabzonspor, ayrıca 2010-2011 sezonundan sonra ligde 12. haftalar itibariyle zirvede yer aldı. Bu sezon geride kalan dönemde en yakın takipçileri Hatayspor ve Konyaspor ile arasında 7 puan fark bulunan Fırtına, ezeli rakipleri Galatasaray'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da 10'ar puan fark attı.