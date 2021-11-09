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TRABZONSPOR HABERLERİ - Böylesi görülmedi! Fırtına istatistikleri altüst etti

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 devirip, ezeli rakipleriyle arasındaki puan farkını açan lider Trabzonspor istatistikleri de adeta altüst etti. 30 puanı bulunan Fırtına, tarihinde en yüksek puan ortalamasına ulaştığı ikinci dönemi yaşarken, ilk kez ezeli rakiplerine 12. haftalar itibariyle tarihi fark attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Böylesi görülmedi! Fırtına istatistikleri altüst etti

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile tam anlamıyla şahlanmış durumda. Karadeniz devi için 2021- 22 sezonunda her şey planladığı şekilde ilerlerken, istatistikler bordo-mavili takımın şampiyonluk yolunda en güçlü aday olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken Fırtına, 9 galibiyet 3 beraberlik alarak 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Böylesi görülmedi! Fırtına istatistikleri altüst etti

Karadeniz devi tarihinde en yüksek puan ortalamasına ulaştığı ikinci dönemi yaşıyor. Trabzonspor, en yüksek puan ortalamasına 1995-96 sezonunda 10 galibiyet 2 beraberlikle 32 puan toplayarak inanılmaz bir istatistiğe ulaşmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Böylesi görülmedi! Fırtına istatistikleri altüst etti

EN İYİ İKİNCİ DÖNEMİ
26 sezon sonra en fazla puanı topladığı ikinci dönemi yaşayan Trabzonspor, ayrıca 2010-2011 sezonundan sonra ligde 12. haftalar itibariyle zirvede yer aldı. Bu sezon geride kalan dönemde en yakın takipçileri Hatayspor ve Konyaspor ile arasında 7 puan fark bulunan Fırtına, ezeli rakipleri Galatasaray'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da 10'ar puan fark attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Böylesi görülmedi! Fırtına istatistikleri altüst etti

Bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda elde ettiği bu büyük avantajı iyi kullanmaya çalışacak. Artık taraftarlar da her geçen hafta şampiyonluğa daha çok inanmaya başladı. Özellikle Beşiktaş derbisinin kazanılması sonrası ortaya çıkan sevinç gösterileri görülmeye değerdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Böylesi görülmedi! Fırtına istatistikleri altüst etti

AVCI İLE İLKLER YAŞANIYOR
Ligin 12'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 2012 yılının Mart ayından bu yana ligde ilk kez Beşiktaş'ı üst üste 2 deplasman maçında mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ise Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'ı üst üste 2 deplasman maçında yenmeyi bildi.

Yunus Emre Sel

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